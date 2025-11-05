Le droit de la chasse

Cet ouvrage explore en profondeur le cadre juridique évolutif de cette discipline ancestrale, au coeur du droit environnemental français. Une plongée dans l'histoire riche et complexe du droit de la chasse, de ses origines médiévales à la législation moderne, façonnée par des siècles de préoccupations allant de la sécurité publique à la préservation de la biodiversité. Cette 2e édition mise à jour vous offre une analyse complète des réformes récentes, notamment celles du XXIe siècle, qui ont intégré les avancées du droit de l'environnement et du droit communautaire. Vous y découvrirez les évolutions majeures concernant l'organisation de la chasse, le permis de chasser, la gestion des espèces, et l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier. L'ouvrage aborde également les enjeux contemporains tels que la nouvelle organisation administrative, les modifications des modes de chasse traditionnels, et les impacts législatifs sur les territoires de chasse. Que vous soyez juriste, gestionnaire de territoire, membre d'une fédération de chasse ou simplement un passionné, cet ouvrage vous fournira les clés pour comprendre et naviguer dans le cadre légal actuel, tout en anticipant les évolutions à venir. Ne manquez pas cette opportunité d'approfondir vos connaissances avec une ressource essentielle et à jour.