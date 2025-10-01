Inscription
Les Loups-Garous de Thiercelieux

Silène Edgar

Moyen-Age. Au coeur de la nuit la plus noire, de la forêt la plus sombre qu'il ait jamais vue, Amaury court à en perdre haleine. Un aboiement sauvage au loin, ils ont un chien ! A ses trousses, le jeune Régnier, l'horrible fils du seigneur. Il ne le lâchera jamais ! Amaury est trempé, gelé, ses chausses et son pourpoint sont gorgés d'eau. Il ne pourra jamais rentrer à Paris à pied. Il lui faut une cachette. Soudain, une ouverture dans le feuillage laisse passer la lumière de la lune. Devant lui, une immense silhouette aux yeux jaunes le surveille. Un éclair passe entre eux, Amaury sent ses muscles rouler sous sa peau, se voit courir dans les hautes herbes et, au sommet d'une colline, s'arrête et pousse un profond hurlement de loup. Le loup détourne le regard et d'un bond s'enfuit. Là où il se tenait, un éclat. Un coffre enfoui entre les racines. Dans la pénombre, Amaury en sort un masque : un masque de loup. Des lettres gravées au couteau brillent à la lumière de la lune : "Je fais le serment de la confrérie du loup Je n'aurai ni collier ni maître. Je mordrai, je vengerai. Mes frères loups, jamais je ne trahirai. Le jour, un masque porterai, et la nuit mon vrai visage de loup". Un merveilleux roman d'amitié et de mystère par l'autrice de 14-14 (prix des Incorruptibles), d'après le jeu culte Les Loups-Garous de Thiercelieux, créé par Philippe des Pallières et Hervé Marly, chez Asmodée.

Par Silène Edgar
Chez Castelmore Editions

Auteur

Silène Edgar

Editeur

Castelmore Editions

Genre

Mondes fantastiques

Les Loups-Garous de Thiercelieux

Silène Edgar

Paru le 01/10/2025

270 pages

Castelmore Editions

8,95 €

9782362319358
© Notice établie par ORB
