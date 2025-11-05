Inscription
#Essais

Le souffle de la Voie Bleue

Olivier Corchia

ActuaLitté
Ce livre propose une approche inédite pour réconcilier vos ressources intérieures, harmoniser vos "masques" et retrouver votre unité. Alliant neurosciences, archétypes et pratiques concrètes, l'auteur vous invite à transformer votre regard sur vous-même, vos décisions et vos relations. A travers récits, exercices et dialogues inspirants avec le neuroscientifique Yves Burnod, vous découvrirez comment passer de la dispersion à une puissance d'action claire et apaisée. Une voie de transformation profonde, accessible et libératrice.

Par Olivier Corchia
Chez Mamaéditions.com

|

Auteur

Olivier Corchia

Editeur

Mamaéditions.com

Genre

Affirmation de soi

Le souffle de la Voie Bleue

Olivier Corchia

Paru le 05/11/2025

240 pages

Mamaéditions.com

21,95 €

ActuaLitté
9782845946934
