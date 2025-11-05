Le souffle de la Voie Bleue

Ce livre propose une approche inédite pour réconcilier vos ressources intérieures, harmoniser vos "masques" et retrouver votre unité. Alliant neurosciences, archétypes et pratiques concrètes, l'auteur vous invite à transformer votre regard sur vous-même, vos décisions et vos relations. A travers récits, exercices et dialogues inspirants avec le neuroscientifique Yves Burnod, vous découvrirez comment passer de la dispersion à une puissance d'action claire et apaisée. Une voie de transformation profonde, accessible et libératrice.