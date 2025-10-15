Grand cahier Fleurs

Zoé de Las Cases, connue pour ses illustrations délicates et son sens du style intemporel, élargit désormais son univers créatif avec une nouvelle gamme de papeterie raffinée. Cette collection comprenant trois formats de carnets - A4, A5 et A6 - est pensée pour s'adapter à tous vos besoins, que ce soit pour le travail, les loisirs ou la réflexion personnelle. Pensée comme un prolongement naturel de son travail, cette gamme incarne l'esprit créatif et la finesse que l'on retrouve dans ses ouvrages, tout en offrant un support pratique et durable. Avec cette nouvelle collection, Zoé de Las Cases sublime l'ordinaire pour en faire un véritable art de vivre.