François Laurens nous plonge dans l'intimité de ces montagnes sauvages des Pyrénées ariégeoises. Ce beau livre merveilleusement illustré par les photographies de François Laurens est une invitation à la découverte sensible des richesses patrimoniales et naturelles des montagnes du Parc naturel régional et un peu plus largement des Pyrénées ariégeoises. Au-delà de la narration photographique, François Laurens est allé à la rencontre d'enfants du pays, d'écrivains, d'éleveurs, de randonneurs... et nous livre les témoignages de ces hommes et de ces femmes qui ont tissé une relation forte et unique avec les territoires sauvages de ce secteur des Pyrénées.