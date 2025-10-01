Inscription
#Beaux livres

Pyrénées Ariégeoises

François Laurens

ActuaLitté
François Laurens nous plonge dans l'intimité de ces montagnes sauvages des Pyrénées ariégeoises. Ce beau livre merveilleusement illustré par les photographies de François Laurens est une invitation à la découverte sensible des richesses patrimoniales et naturelles des montagnes du Parc naturel régional et un peu plus largement des Pyrénées ariégeoises. Au-delà de la narration photographique, François Laurens est allé à la rencontre d'enfants du pays, d'écrivains, d'éleveurs, de randonneurs... et nous livre les témoignages de ces hommes et de ces femmes qui ont tissé une relation forte et unique avec les territoires sauvages de ce secteur des Pyrénées.

Par François Laurens
Chez Glénat

|

Auteur

François Laurens

Editeur

Glénat

Genre

Montagne

Pyrénées Ariégeoises

François Laurens

Paru le 01/10/2025

160 pages

Glénat

26,00 €

ActuaLitté
9782344066690
