Cours de japonais !

Découvrez la méthode Julien Fontainer qui a révolutionné l'apprentissage du japonais ! - 150 pages pour apprendre les kanji indispensables comme les écoliers japonais - des schémas fléchés expliquant l'ordre et le sens des traits pour écrire parfaitement chaque kanji - le détail des différentes lectures et significations possibles pour chaque kanji - 300 mots de vocabulaire à créer pas à pas en combinant les kanji entre eux - un guide vidéo sur Youtube montrant comment bien tracer les kanji !