On ne badine pas avec la mort

Des enseignements d'un thanatopracteur à Indiana Jones en passant par sa grand-mère et Frankenstein, Perrine Baron nous invite à explorer la mort avec une irrévérence irrésistible. De ses recherches sur les différentes pratiques mortuaires à travers les âges et les continents, elle rapporte des anecdotes historiques et anthropologiques qui se mêlent à des clins d'oeil plus personnels, autobiographiques et cinématographiques. Avec une verve admirable, un sens de la formule et beaucoup d'humour noir, l'autrice déroule un monologue cynique ponctué de références littéraires et de pop culture. Un récit en forme de one-woman show à l'oralité mordante et aux digressions jouissives.