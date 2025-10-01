Inscription
#Essais

On ne badine pas avec la mort

Perrine Baron

ActuaLitté
Des enseignements d'un thanatopracteur à Indiana Jones en passant par sa grand-mère et Frankenstein, Perrine Baron nous invite à explorer la mort avec une irrévérence irrésistible. De ses recherches sur les différentes pratiques mortuaires à travers les âges et les continents, elle rapporte des anecdotes historiques et anthropologiques qui se mêlent à des clins d'oeil plus personnels, autobiographiques et cinématographiques. Avec une verve admirable, un sens de la formule et beaucoup d'humour noir, l'autrice déroule un monologue cynique ponctué de références littéraires et de pop culture. Un récit en forme de one-woman show à l'oralité mordante et aux digressions jouissives.

Par Perrine Baron
Actes Sud Editions

|

Auteur

Perrine Baron

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Ethnologie et anthropologie

On ne badine pas avec la mort

Perrine Baron

Paru le 01/10/2025

144 pages

Actes Sud Editions

15,00 €

