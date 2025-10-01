Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

S'impliquer dans sa commune

Julia Zimmerlich, Anne-Sophie Hellard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous avez le désir de vous engager dans votre commune ? Vous avez raison ! C'est à l'échelle locale que tout se joue pour demain. Restauration de la biodiversité, protection des arbres remarquables, développement des pistes cyclables et des énergies renouvelables citoyennes, soutien à une agriculture paysanne et à une alimentation locale, lutte contre les constructions immobilières à outrance... Si les grandes orientations pour le climat sont définies aux niveaux national ou européen, c'est bien aux échelles intercommunale et municipale qu'elles se déclinent. Riche de son expérience de conseillère municipale dans une commune de 4 000 habitants, de ses multiples vies associatives et de ses explorations autour de l'engagement, Julia Zimmerlich défend la vision d'une coopération indispensable entre élus locaux, citoyens et associations pour accélérer les changements. D'une heure par mois à un mi-temps (ou plus ! ), découvrez toutes les manières de contribuer en fonction de vos aspirations et de votre disponibilité. Et surtout de rejoindre ou créer un collectif durable autour de vous pour passer de l'idée à l'action.

Par Julia Zimmerlich, Anne-Sophie Hellard
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Julia Zimmerlich, Anne-Sophie Hellard

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Actualité politique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur S'impliquer dans sa commune par Julia Zimmerlich, Anne-Sophie Hellard

Commenter ce livre

 

S'impliquer dans sa commune

Julia Zimmerlich

Paru le 01/10/2025

64 pages

Actes Sud Editions

10,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330208288
9782330208288
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.