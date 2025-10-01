S'impliquer dans sa commune

Vous avez le désir de vous engager dans votre commune ? Vous avez raison ! C'est à l'échelle locale que tout se joue pour demain. Restauration de la biodiversité, protection des arbres remarquables, développement des pistes cyclables et des énergies renouvelables citoyennes, soutien à une agriculture paysanne et à une alimentation locale, lutte contre les constructions immobilières à outrance... Si les grandes orientations pour le climat sont définies aux niveaux national ou européen, c'est bien aux échelles intercommunale et municipale qu'elles se déclinent. Riche de son expérience de conseillère municipale dans une commune de 4 000 habitants, de ses multiples vies associatives et de ses explorations autour de l'engagement, Julia Zimmerlich défend la vision d'une coopération indispensable entre élus locaux, citoyens et associations pour accélérer les changements. D'une heure par mois à un mi-temps (ou plus ! ), découvrez toutes les manières de contribuer en fonction de vos aspirations et de votre disponibilité. Et surtout de rejoindre ou créer un collectif durable autour de vous pour passer de l'idée à l'action.