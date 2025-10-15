Inscription
Renaître chaque année

Joyce Duval

Chaque année, le jour de votre anniversaire, vous bénéficiez d'un nouvel ascendant, dénommé l'ascendant annuel. Découvrez-le en dressant une carte du ciel appelée "révolution solaire" . Sa particularité est de vous faire entrevoir de nouvelles facettes de votre personnalité. Au fil des ans, grâce à cette clef de lecture, vous profiterez pleinement des bienfaits de chaque ascendant annuel afin de relever le grand défi de la vie. Cet ouvrage parle de vous, de votre ascendant natal, de vos ascendants annuels, comment les expérimenter et comment en changer. Inclus : votre carte du monde zodiacale détachable ! Un carnet d'ascendants personnel vous permet de noter chaque année, depuis votre naissance, les faits marquants de votre vie et de les associer à votre ascendant annuel pour mieux vous comprendre et appréhender votre avenir. Inclus : votre carte du monde zodiacale détachable !

Par Joyce Duval
Chez Hachette

Joyce Duval

Hachette

Astrologie

Renaître chaque année

Joyce Duval

Paru le 15/10/2025

224 pages

Hachette

22,95 €

9782017279686
