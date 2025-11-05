Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Secret Bodyguard Tome 6

Nigatsu Masamitsu, Manon Teisseire, Clair Obscur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La nuit qui suit la cérémonie de fin de semestre, deux puissantes organisations d'assassins, les Chiens de chasse et le Service funéraire, unissent leurs forces pour attaquer Akabane. La terminale 4, qui attendait leur arrivée de pied ferme, enchaîne les victoires contre les deux groupes... Jusqu'à ce que Moral, des Chiens de chasse, kidnappe Kuran Shutô. Ibuki et ses camarades partent à sa poursuite, aidés de Masachika Jingû, Nanafuri et Hyôka. Mais un élément les interpelle : Shutô et Moral ont l'air de déjà se connaître... Quelle sera l'issue de cet affrontement riche en rebondissements ?

Par Nigatsu Masamitsu, Manon Teisseire, Clair Obscur
Chez Pika Edition

|

Auteur

Nigatsu Masamitsu, Manon Teisseire, Clair Obscur

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Secret Bodyguard Tome 6 par Nigatsu Masamitsu, Manon Teisseire, Clair Obscur

Commenter ce livre

 

Secret Bodyguard Tome 6

Nigatsu Masamitsu trad. Manon Teisseire

Paru le 05/11/2025

192 pages

Pika Edition

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811698805
9782811698805
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.