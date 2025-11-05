Secret Bodyguard Tome 6

La nuit qui suit la cérémonie de fin de semestre, deux puissantes organisations d'assassins, les Chiens de chasse et le Service funéraire, unissent leurs forces pour attaquer Akabane. La terminale 4, qui attendait leur arrivée de pied ferme, enchaîne les victoires contre les deux groupes... Jusqu'à ce que Moral, des Chiens de chasse, kidnappe Kuran Shutô. Ibuki et ses camarades partent à sa poursuite, aidés de Masachika Jingû, Nanafuri et Hyôka. Mais un élément les interpelle : Shutô et Moral ont l'air de déjà se connaître... Quelle sera l'issue de cet affrontement riche en rebondissements ?