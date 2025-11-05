Inscription
La forêt magique de Hoshigahara Tome 5 . Edition collector

Blanche Delaborde, Hisae Iwaoka

Brise est de retour dans la forêt de Hoshigahara ! Sôichi serait-il donc parvenu à protéger la forêt et celle qui habite chacune de ses pensées ? Est-ce que cela signifie que Tornade ne viendra plus y troubler la tranquillité ? Rien n'est moins sûr... Dans ce dernier tome se révèle un final magnifique, pour une série qui l'est tout autant ! Cette édition collector se pare d'un artbook grand format exclusif à cette édition française, ainsi qu'un entretien avec Hiase Iwaoka.

Blanche Delaborde, Hisae Iwaoka

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Kodomo/enfant

La forêt magique de Hoshigahara Tome 5 . Edition collector

Hisae Iwaoka trad. Blanche Delaborde

Paru le 05/11/2025

304 pages

Rue de Sèvres

16,90 €

9782810211357
