La forêt magique de Hoshigahara Tome 5 . Edition collector

Brise est de retour dans la forêt de Hoshigahara ! Sôichi serait-il donc parvenu à protéger la forêt et celle qui habite chacune de ses pensées ? Est-ce que cela signifie que Tornade ne viendra plus y troubler la tranquillité ? Rien n'est moins sûr... Dans ce dernier tome se révèle un final magnifique, pour une série qui l'est tout autant ! Cette édition collector se pare d'un artbook grand format exclusif à cette édition française, ainsi qu'un entretien avec Hiase Iwaoka.