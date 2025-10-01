Body Check

Ces dernières semaines, la vie de Hayden Houston est devenue chaotique. Entre la pause prolongée avec son "petit ami" et le divorce de son père, qui la force à revenir à Chicago, elle aurait bien besoin de se détendre. Encouragée par sa meilleure amie, elle ose passer la nuit avec le beau type musclé qui joue au billard dans le bar où elle boit un verre. Hélas pour elle, il refuse de se contenter d'une aventure sans lendemain. Pire : elle découvre qu'il n'est autre que Brody Croft, hockeyeur star des Warriors, l'équipe de son père. Or, s'il y a quelque chose que Hayden déteste, c'est bien les joueurs de hockey...