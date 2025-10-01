Inscription
#Roman étranger

Body Check

Elle Kennedy, Marêva Mae, Mae Mareva

Ces dernières semaines, la vie de Hayden Houston est devenue chaotique. Entre la pause prolongée avec son "petit ami" et le divorce de son père, qui la force à revenir à Chicago, elle aurait bien besoin de se détendre. Encouragée par sa meilleure amie, elle ose passer la nuit avec le beau type musclé qui joue au billard dans le bar où elle boit un verre. Hélas pour elle, il refuse de se contenter d'une aventure sans lendemain. Pire : elle découvre qu'il n'est autre que Brody Croft, hockeyeur star des Warriors, l'équipe de son père. Or, s'il y a quelque chose que Hayden déteste, c'est bien les joueurs de hockey...

Par Elle Kennedy, Marêva Mae, Mae Mareva
Chez J'ai lu

|

Auteur

Elle Kennedy, Marêva Mae, Mae Mareva

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

Body Check

Elle Kennedy trad. Marêva Mae, Mae Mareva

Paru le 01/10/2025

320 pages

J'ai lu

18,90 €

9782290428337
