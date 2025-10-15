Inscription
#Essais

Anthologie en public

Yves Duteil

ActuaLitté
Après la publication du coffret "Chemin d'écriture" , comprenant l'intégralité de ses enregistrements studios et de nombreux bonus, Yves Duteil vous propose de parcourir avec lui un autre chemin, celui grâce auquel il vous rencontre depuis plus de 50 ans : la scène. Pour la première fois, voici ses albums en public regroupés en coffret ! Redécouvrez ses plus belles chansons, de la toute première : "Virages" , aux plus récentes : "Respect" ou "Quarante ans plus tard" . Ces versions, nourries de vos applaudissements, ont été enregistrées au Théâtre de la Ville et des Champs-Elysées, à l'Olympia, au Zénith, au Casino de Paris, aux Folies Bergère... Inclus pour la toute première fois en CD : les albums "En public" (1978), "A l'Olympia" (1982), et le spectacle du Dejazet (2008). Ainsi que deux concerts totalement inédits, en intégralité : "Olympia" (1984) et "Lignes de vie au Casino" (1993). Plus de 200 titres parmi lesquels : "La langue de chez nous" , "Pour les enfants du monde entier" , "Dreyfus" , "Prendre un enfant" , "Clémentine et Léon" , "Pour que tu ne meures pas" , "Au parc Monceau" , "Avoir et être" , "Mélancolie" en duo avec Véronique Sanson...

Par Yves Duteil
Chez Arc-en-Ciel ADF Bayard musique

|

Auteur

Yves Duteil

Editeur

Arc-en-Ciel ADF Bayard musique

Genre

Histoire de la musique

Anthologie en public

Yves Duteil

Paru le 15/10/2025

Arc-en-Ciel ADF Bayard musique

79,00 €

Yves Duteil
© Notice établie par ORB
