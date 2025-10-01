Inscription
Le walk-in

Olivier Mas

ActuaLitté
Eté 2015. Le poste de la DGSE à Beyrouth doit réorienter son dispositif de recherche pour couvrir la priorité du moment : le suivi de la guerre civile en Syrie et la lutte contre l'Etat islamique. Les représentants du service au Liban peinent à atteindre leurs objectifs, en particulier le jeune Alexandre, suspecté par son chef d'avoir obtenu sa première affectation à l'étranger par piston. Tout s'accélère pourtant lorsqu'un officier de renseignement syrien se présente à l'ambassade de France pour offrir ses services et transmettre des informations exclusives. C'est un walk-in, dans le jargon du métier. Escroc au renseignement ou source du siècle ? Manipulation du contre-espionnage syrien ou bénédiction pour un poste en souffrance ? Deux espions professionnels, l'un français, l'autre syrien, se font face et se jaugent.

Par Olivier Mas
Chez J'ai lu

|

Auteur

Olivier Mas

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans d'espionnage

Le walk-in

Olivier Mas

Paru le 01/10/2025

384 pages

J'ai lu

9,00 €

9782290425701
© Notice établie par ORB
