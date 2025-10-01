Le walk-in

Eté 2015. Le poste de la DGSE à Beyrouth doit réorienter son dispositif de recherche pour couvrir la priorité du moment : le suivi de la guerre civile en Syrie et la lutte contre l'Etat islamique. Les représentants du service au Liban peinent à atteindre leurs objectifs, en particulier le jeune Alexandre, suspecté par son chef d'avoir obtenu sa première affectation à l'étranger par piston. Tout s'accélère pourtant lorsqu'un officier de renseignement syrien se présente à l'ambassade de France pour offrir ses services et transmettre des informations exclusives. C'est un walk-in, dans le jargon du métier. Escroc au renseignement ou source du siècle ? Manipulation du contre-espionnage syrien ou bénédiction pour un poste en souffrance ? Deux espions professionnels, l'un français, l'autre syrien, se font face et se jaugent.