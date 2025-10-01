Inscription
#Roman francophone

Bronstein dans le Bronx

Cécile Arnaud, Robert Littell

ActuaLitté
Par une froide matinée de janvier 1917, un paquebot accoste dans le port de New York. A son bord, Lev Davidovitch Bronstein - plus connu sous le nom de Léon Trotski. Après s'être échappé d'une prison sibérienne et avoir vécu en exil aux quatre coins de l'Europe, il débarque aux Etats-Unis avec un rêve : y allumer la flamme de la révolution mondiale. Bientôt, il s'installe avec sa famille dans le Bronx et fréquente les cercles d'intellectuels qu'il entend rallier à sa cause - le tout en entretenant un dialogue imaginaire désopilant avec sa conscience. Mais à mesure qu'il arpente Manhattan, découvre les clubs de ragtime ou les mille feux de Broadway, il comprend la difficulté de sa tâche face à des socialistes qui, de ce côté-ci de l'Atlantique, semblent bien plus frileux que ses camarades de Mère Russie...

Par Cécile Arnaud, Robert Littell
Chez J'ai lu

|

Auteur

Cécile Arnaud, Robert Littell

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Bronstein dans le Bronx par Cécile Arnaud, Robert Littell

Commenter ce livre

 

Bronstein dans le Bronx

Robert Littell trad. Cécile Arnaud

Paru le 01/10/2025

256 pages

J'ai lu

8,20 €

ActuaLitté
© Notice établie par ORB
