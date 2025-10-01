Bronstein dans le Bronx

Par une froide matinée de janvier 1917, un paquebot accoste dans le port de New York. A son bord, Lev Davidovitch Bronstein - plus connu sous le nom de Léon Trotski. Après s'être échappé d'une prison sibérienne et avoir vécu en exil aux quatre coins de l'Europe, il débarque aux Etats-Unis avec un rêve : y allumer la flamme de la révolution mondiale. Bientôt, il s'installe avec sa famille dans le Bronx et fréquente les cercles d'intellectuels qu'il entend rallier à sa cause - le tout en entretenant un dialogue imaginaire désopilant avec sa conscience. Mais à mesure qu'il arpente Manhattan, découvre les clubs de ragtime ou les mille feux de Broadway, il comprend la difficulté de sa tâche face à des socialistes qui, de ce côté-ci de l'Atlantique, semblent bien plus frileux que ses camarades de Mère Russie...