Depuis 10 000 ans, la Terre a cessé de tourner sur elle-même, condamnant l'humanité à l'obscurité, ou aux températures extrêmes du soleil. Certains survivent dans l'enceinte de Dité, la grande cité-dôme au centre de la Nuit, louant un culte à des robots devenus divinités : les Titans. Les autres se sont installés sur la Limite, une zone de crépuscule éternel dans laquelle les dangers et la violence règnent. Sur cette Terre désolée, afin de comprendre d'où lui vient son étrange pouvoir, Arkadi devra tout quitter et partir à la recherche de la vérité. Auteur phare de Métal Hurlant et maître de la bande dessinée de l'imaginaire depuis les années 1970, Caza a exploré les thématiques de l'art et de la quête de soi à travers cette grande saga de science-fiction parue chez Les Humanoïdes Associés à la fin des années 1980.