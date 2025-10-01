Inscription
#Roman francophone

L'épouse andalouse

Agnès Girard, Anne Gracie

Pendant la guerre d'indépendance espagnole, le lieutenant Luke Ripton s'est marié à la hâte pour sauver une jeune fille d'une union forcée avant de la mettre à l'abri dans un couvent. Huit ans plus tard, il n'a d'autre choix que de retrouver cette épouse dont il ne veut pas. Depuis près d'une décennie, Isabella rêve de son beau prince aux cheveux noirs. Ses illusions sont brisées lorsqu'elle découvre cet homme autoritaire, auquel se heurte sa nature farouche. Contraints de rester liés par leurs voeux de mariage, ils pourraient bien donner libre cours à leur fureur... et à d'autres sentiments.

Par Agnès Girard, Anne Gracie
Chez J'ai lu

Auteur

Agnès Girard, Anne Gracie

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

L'épouse andalouse

Anne Gracie trad. Agnès Girard

Paru le 01/10/2025

384 pages

J'ai lu

7,80 €

Scannez le code barre 9782290420720
9782290420720
© Notice établie par ORB
