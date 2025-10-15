Tu es tombé du ciel comme une météorite

Ce livre contient les dialogues d'un père et son fils de 2 ans à 6 ans : - Tombé du ciel, mon fils est arrivé dans ma vie et a détruit tout ce qui n'allait pas. Il ne se passe pas un jour sans que je mesure la chance que j'ai de les avoir, lui, sa petite soeur, et sa maman. C'est dans cet état d'esprit que j'ai accueilli notre fils. - "Avant de maîtriser les principes fondamentaux de la philosophie qui sont exposés ici, mon fils a d'abord façonné tout un dialecte saugrenu, dont j'ai gardé la trace, avec celle des nombreux termes qui le composaient, et c'est grâce à cette habitude que j'avais de noter ses premiers mots, ses premières phrases, nos premiers échanges, que cet ensemble existe".