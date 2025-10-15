Inscription
#Roman francophone

Tu es tombé du ciel comme une météorite

Perrin Langda

ActuaLitté
Ce livre contient les dialogues d'un père et son fils de 2 ans à 6 ans : - Tombé du ciel, mon fils est arrivé dans ma vie et a détruit tout ce qui n'allait pas. Il ne se passe pas un jour sans que je mesure la chance que j'ai de les avoir, lui, sa petite soeur, et sa maman. C'est dans cet état d'esprit que j'ai accueilli notre fils. - "Avant de maîtriser les principes fondamentaux de la philosophie qui sont exposés ici, mon fils a d'abord façonné tout un dialecte saugrenu, dont j'ai gardé la trace, avec celle des nombreux termes qui le composaient, et c'est grâce à cette habitude que j'avais de noter ses premiers mots, ses premières phrases, nos premiers échanges, que cet ensemble existe".

Par Perrin Langda
Chez La boucherie littéraire

|

Auteur

Perrin Langda

Editeur

La boucherie littéraire

Genre

Poésie

Tu es tombé du ciel comme une météorite

Perrin Langda

Paru le 15/10/2025

62 pages

La boucherie littéraire

13,00 €

ActuaLitté
9791096861675
© Notice établie par ORB
