Les plus belles randonnees visorando Provence Côte d'Azur

Visorando

Parcourez la Provence et la Côte d'Azur à travers les 60 plus belles randonnées Visorando ! D'Avignon à Marseille, de Toulon à Antibes, de Nice à Menton en passant par Manosque et Sisteron, cet ouvrage, illustré de magnifiques photos, vous invite à parcourir les plus beaux sentiers de Provence et de Côte d'Azur. Partez à la découverte des calanques, des îles, des sentiers côtiers et des sommets emblématiques de la région grâce à des randonnées accessibles et de tous niveaux. Le livre détaille toutes les informations pratiques pour chaque randonnée : parking, dénivelé, durée, niveau de difficulté, ainsi que le tracé détaillé sur carte IGN. Pour chaque randonnée, un QR code vous permet d'accéder à la fiche de la randonnée sur l'application Visorando : géolocalisation, randonnées mises à jour, commentaires, infos techniques... Départements couverts : Var, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes Maritimes, Vaucluse.

Par Visorando
Chez Editions du Chemin des Crêtes

Auteur

Visorando

Editeur

Editions du Chemin des Crêtes

Genre

Provence, Alpes, Côte d'Azur

Les plus belles randonnees visorando Provence Côte d'Azur

Visorando

Paru le 15/10/2025

Editions du Chemin des Crêtes

24,00 €

9791095743699
