Bretzels et caramels à Noël

Ena Fitzbel

Un Breton en Alsace, ça promet des flocons, des frissons et quelques complications... Factrice à Speildingheim, Elsa Fischer s'attend à passer un mois de décembre festif, placé sous le signe de la pâtisserie et des défilés de la Saint-Nicolas. Mais l'arrivée pour le moins fracassante d'un nouvel officier de police, Kilian Le Gall, vient troubler la quiétude du petit village alsacien. Ce brigadier tout droit débarqué de Bretagne enchaîne les bévues ! Accident de voiture, filature ratée, rigueur excessive, menaces de contravention... Il a tôt fait de s'attirer les foudres des habitants. Hélas, lorsque quelqu'un disparaît mystérieusement, Elsa se retrouve à faire équipe avec cette catastrophe ambulante...

Par Ena Fitzbel
Chez J'ai lu

Auteur

Ena Fitzbel

Editeur

J'ai lu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Bretzels et caramels à Noël

Ena Fitzbel

Paru le 01/10/2025

320 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290417058
