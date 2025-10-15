Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le continent des deux lunes

Thomas Lanfranchi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux continents bien distincts, éclairés chacun par sa propre lune. Le livre se construit entre les rêves qui sont le revers plus ou moins saisissable de la vie "réelle" . Pour Thomas Lanfranchi ce sera la brocante. Gagne-pain et façon d'être au monde. Les objets qui circulent ont une valeur, pas en soi, mais parce qu'il les vend, parce qu'ils se vendent. D'anecdote en anecdote, le lecteur partage la fébrilité de la découverte, la curiosité toujours en éveil. C'est un angle bien particulier par lequel s'offre le monde, une curiosité ciblée.

Par Thomas Lanfranchi
Chez Editions Vanloo

|

Auteur

Thomas Lanfranchi

Editeur

Editions Vanloo

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le continent des deux lunes par Thomas Lanfranchi

Commenter ce livre

 

Le continent des deux lunes

Thomas Lanfranchi

Paru le 15/10/2025

106 pages

Editions Vanloo

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791093160924
9791093160924
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.