Le continent des deux lunes

Deux continents bien distincts, éclairés chacun par sa propre lune. Le livre se construit entre les rêves qui sont le revers plus ou moins saisissable de la vie "réelle" . Pour Thomas Lanfranchi ce sera la brocante. Gagne-pain et façon d'être au monde. Les objets qui circulent ont une valeur, pas en soi, mais parce qu'il les vend, parce qu'ils se vendent. D'anecdote en anecdote, le lecteur partage la fébrilité de la découverte, la curiosité toujours en éveil. C'est un angle bien particulier par lequel s'offre le monde, une curiosité ciblée.