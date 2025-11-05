Inscription
#Polar

22 secondes

James Patterson, Maxine Paetro

Alors qu'une loi restreignant l'usage de certaines armes à feu est sur le point d'entrer en vigueur, ses opposants s'organisent en un mouvement de résistance national et des rumeurs circulent sur une cargaison de drogue et d'armes en route pour traverser la frontière mexicaine. Seulement, Lindsay Boxer a déjà fort à faire. A San Francisco, d'anciens flics sont retrouvés morts, les lèvres agrafées et un même avertissement gravé sur le corps : "Tu parles, tu meurs". Serait-ce bientôt au tour de l'inspectrice ? Ou peut-être à celui de son mari, Joe Molinari ? Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carole Delporte

Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Thrillers

22 secondes

Paru le 05/11/2025

350 pages

22,90 €

9782709673808
© Notice établie par ORB
