A quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?

"Quelques éclats demeurent au milieu des heures profondes, en veille. Parfois une silhouette immobile se détache sur le rectangle éclairé. A quoi songent-ils, tous ceux que le sommeil fuit ? A quelle part de leur histoire, de leur mémoire, à quels absents parlent-ils en silence ? C'est l'heure des aveux, des regrets, des impatiences, des souvenirs, de l'attente. Ce sont les heures où le coeur tremble, où les corps se souviennent, peau à peau avec la nuit. On ne triche plus". A travers ces portraits intenses d'hommes et de femmes ordinaires saisis en pleine nuit, tout affairés à leurs songes à l'heure où les autres dorment, Gaëlle Josse poursuit son écoute ultrasensible de nos vies. Les espoirs, les regrets et les doutes de ce choeur d'insomniaques composent ainsi un livre d'une infinie puissance consolatoire, un refuge à offrir à tous ceux qui veillent malgré eux.