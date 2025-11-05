Jeu pour les vivants

Un conte moral et psychologique élégant. A Mexico, Lélia, une jeune peintre, est assassinée. Ses deux amants, Ramón et Théodore, qui se connaissaient et étaient amis, sont bien évidemment suspectés par le capitaine Sauzas, chargé de l'enquête. Mais alors que Ramón, fervent croyant qui se voyait bien épouser Lélia un jour, est convaincu de sa propre culpabilité, Théodore, plus pragmatique, décide de prêter main forte à la police. Une situation ambiguë, qui disloque les relations au sein du groupe de proches qui entouraient Lélia, et fait naître plus de soupçons qu'elle n'apporte de réponses. Avec son talent habituel, Patricia Highsmith évoque ses personnages et leurs passions avec subtilité et nous livre un roman envoûtant.