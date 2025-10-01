Le rêve de sa vie ; Mariée à son patron

Le rêve de sa vie, Sarah M. Anderson Alors que Thalia espérait qu'elle convaincrait James d'accepter sa proposition, elle doit se rendre à l'évidence : son refus était sans appel. Pourtant, il est hors de question qu'elle renonce à son projet, surtout après avoir fait ce long voyage jusqu'au Montana pour le persuader de signer ce contrat. Mais peut-être que la tempête de neige qui la force à loger dans le ranch de cet homme aussi beau que solitaire pourrait lui offrir le moyen de le faire changer d'avis... Mariée à son patron, Jayci Lee Natalie doit absolument décrocher une promotion et s'installer à New York si elle veut obtenir la garde de sa nièce orpheline. Pour cela, il lui faut convaincre son patron, le magnétique Garrett Song, de lui donner une chance. Quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre la proposition de Garrett : il accepte, à condition qu'elle devienne... son épouse ! Romans réédités