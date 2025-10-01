Inscription
#Roman francophone

Le rêve de sa vie ; Mariée à son patron

Jayci Lee, Sarah M. Anderson

Le rêve de sa vie, Sarah M. Anderson Alors que Thalia espérait qu'elle convaincrait James d'accepter sa proposition, elle doit se rendre à l'évidence : son refus était sans appel. Pourtant, il est hors de question qu'elle renonce à son projet, surtout après avoir fait ce long voyage jusqu'au Montana pour le persuader de signer ce contrat. Mais peut-être que la tempête de neige qui la force à loger dans le ranch de cet homme aussi beau que solitaire pourrait lui offrir le moyen de le faire changer d'avis... Mariée à son patron, Jayci Lee Natalie doit absolument décrocher une promotion et s'installer à New York si elle veut obtenir la garde de sa nièce orpheline. Pour cela, il lui faut convaincre son patron, le magnétique Garrett Song, de lui donner une chance. Quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre la proposition de Garrett : il accepte, à condition qu'elle devienne... son épouse ! Romans réédités

Par Jayci Lee, Sarah M. Anderson
Chez Harlequin

Auteur

Jayci Lee, Sarah M. Anderson

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Le rêve de sa vie ; Mariée à son patron

Jayci Lee, Sarah M. Anderson

Paru le 01/10/2025

320 pages

Harlequin

8,50 €

9782280520430
