#Roman francophone

Troublante amnésie

Lorsqu'elle a épousé Dante Capetta, Emma imaginait que leur union purement charnelle évoluerait vers un mariage d'amour. Hélas, si ses sentiments pour Dante sont bien réels, lui n'éprouve rien d'autre pour elle que du désir à l'état brut. Désespérée de cette relation sans avenir, Emma finit par quitter le luxueux appartement conjugal, synonyme pour elle de prison dorée... Loin d'accepter ce divorce inattendu, Dante décide alors de la reconquérir, mais découvre qu'elle a brutalement perdu la mémoire !

|

Auteur

Editeur

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Lela May Wight

Paru le 01/10/2025

160 pages

Harlequin

4,95 €

ActuaLitté
9782280519359
