#Imaginaire

Ellana

Pierre Bottero, Alain Janolle

ActuaLitté
Seule survivante d'un groupe de pionniers après l'attaque de Raïs, au nord de l'Empire, une fillette est recueillie par le peuple des Petits. Elle grandit dans la Forêt Maison à l'écart des hommes et décide, à l'adolescence, de partir en quête de ses origines. Sous le nom d'Ellana, elle croise le plus grand des marchombres, le maître Jilano Alhuïn, qui l'initie aux secrets de sa guilde. Son apprentissage est semé d'embûches, de rencontres et d'inimitiés. Au terme d'un voyage jusqu'au Rentaï avec Nillem, autre élève marchombre, Ellana reçoit la Greffe et l'héritage marchombre. Mais des mercenaires du Chaos la traquent...

Par Pierre Bottero, Alain Janolle
Chez Rageot

|

Auteur

Pierre Bottero, Alain Janolle

Editeur

Rageot

Genre

Mondes fantastiques

Ellana

Pierre Bottero

Paru le 05/11/2025

439 pages

Rageot

9,90 €

ActuaLitté
9782700284256
