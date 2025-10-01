Inscription
#Roman francophone

Retrouvailles à Cedar River ; Leur seconde chance de bonheur ; Un mensonge entre nous

Helen Lacey, Ryan Reese, Paula Roe

ActuaLitté
Retrouvailles à Cedar River, Helen Lacey Abby est sous le choc : Jake est de retour à Cedar River après six ans d'absence. Comme elle ne pensait pas qu'il reviendrait un jour, elle ne lui a jamais dit qu'elle avait donné naissance à son fils. De plus, elle se rend vite compte qu'elle est toujours amoureuse de lui, même s'il lui a brisé le coeur quand il s'est enrôlé. Ce pourrait être leur premier Noël en famille, si seulement Abby trouvait le courage de dire à Jake qu'il est le père... Leur seconde chance de bonheur, Reese Ryan Evy a trouvé le plan parfait afin d'échapper aux souvenirs douloureux de son ex : rentrer à Magnolia Lake pour gérer l'auberge de sa soeur. Mais quand une tempête de neige la bloque avec le très tentant Sebastian Valentine, elle ne peut nier leur brûlante alchimie, ni leur désir d'une relation plus permanente... + 1 roman gratuit dans ce livre : Un mensonge entre nous, Paula Roe - réédité

Par Helen Lacey, Ryan Reese, Paula Roe
Chez Harlequin

|

Auteur

Helen Lacey, Ryan Reese, Paula Roe

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

