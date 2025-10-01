Une délicieuse vengeance

New York, 1895 Beatrice est face à un défi de taille : elle vient d'hériter du grand magasin familial à New York. Autrefois florissant, il symbolise aujourd'hui un empire en ruines, dont elle est censée restaurer la gloire et la renommée. Rien que ça ! Et pour ne rien arranger, un puissant adversaire est déterminé à la faire échouer : Wes Dalton, redoutable homme d'affaires. Si Beatrice est capable de tenir tête à tout type d'adversaire, celui-ci l'emmène sur un terrain où elle est bien moins assurée : celui du désir, de la vengeance, et de l'amour...