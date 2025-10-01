Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Une délicieuse vengeance

Maya Rodale

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
New York, 1895 Beatrice est face à un défi de taille : elle vient d'hériter du grand magasin familial à New York. Autrefois florissant, il symbolise aujourd'hui un empire en ruines, dont elle est censée restaurer la gloire et la renommée. Rien que ça ! Et pour ne rien arranger, un puissant adversaire est déterminé à la faire échouer : Wes Dalton, redoutable homme d'affaires. Si Beatrice est capable de tenir tête à tout type d'adversaire, celui-ci l'emmène sur un terrain où elle est bien moins assurée : celui du désir, de la vengeance, et de l'amour...

Par Maya Rodale
Chez Harlequin

|

Auteur

Maya Rodale

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une délicieuse vengeance par Maya Rodale

Commenter ce livre

 

Une délicieuse vengeance

Maya Rodale

Paru le 01/10/2025

331 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280508117
9782280508117
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.