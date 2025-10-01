Inscription
#Polar

La ligne

Jean-Christophe Tixier

Un matin, des villageois découvrent une ligne au sol qui sépare leur localité en deux. Une partition a été décidée par l'Etat. " Nous avons toujours vécu en paix les uns avec les autres " , clament d'abord les habitants. Mais l'émoi suscité est vif, et ce trait de peinture devient l'objet de toutes les préoccupations. Il traverse les terres, déchire les familles et les couples. Très vite, le climat dégénère et les premiers accrochages surviennent, puis une disparition, un mort... Jean-Christophe Tixier, prix Transfuge du meilleur polar français pour Les Mal-aimés, saisit le basculement d'une communauté vers la haine, le rejet de l'autre et la folie. En explorant les origines et les ressorts d'un conflit, c'est la société et l'usage de la liberté qu'il scrute, dans une intrigue redoutablement juste. Original, sombre et glaçant. Une belle réussite. Benoît Lacoste, librairie Aux feuilles volantes (Saint-Paul-lès-Dax), Page des libraires.

Par Jean-Christophe Tixier
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Jean-Christophe Tixier

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans noirs

La ligne

Jean-Christophe Tixier

Paru le 01/10/2025

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

9782253253181
