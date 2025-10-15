La vie élastique

Qu'est-ce qui nous fait vieillir ? Pourquoi vieillissons-nous ? Le vieillissement est-il inévitable ? Le vieillissement " sert-il à quelque-chose " ? Y a-t-il un âge limite que les humains ne pourront pas dépasser ? Tous les animaux vieillissent-ils ? Pouvons-nous vieillir en bonne santé ? Autant de questions qui sont au coeur de ce livre. Des questions d'autant plus brûlantes que le vieillissement actuels des sociétés occidentales est un phénomène majeur. Mais grâce aux progrès scientifiques des dix dernières années, les réponses sout souvent surprenantes. Un livre passionnant !