#Essais

La vie élastique

Marc-André Selosse, Eric Bapteste

Qu'est-ce qui nous fait vieillir ? Pourquoi vieillissons-nous ? Le vieillissement est-il inévitable ? Le vieillissement " sert-il à quelque-chose " ? Y a-t-il un âge limite que les humains ne pourront pas dépasser ? Tous les animaux vieillissent-ils ? Pouvons-nous vieillir en bonne santé ? Autant de questions qui sont au coeur de ce livre. Des questions d'autant plus brûlantes que le vieillissement actuels des sociétés occidentales est un phénomène majeur. Mais grâce aux progrès scientifiques des dix dernières années, les réponses sout souvent surprenantes. Un livre passionnant !

Par Marc-André Selosse, Eric Bapteste
Chez Belin

|

Auteur

Marc-André Selosse, Eric Bapteste

Editeur

Belin

Genre

Questions du quotidien

La vie élastique

Eric Bapteste

Paru le 15/10/2025

Belin

22,90 €

ActuaLitté
