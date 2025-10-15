Inscription
Coeur

Thibault de Montaigu, Thibault Montaigu

ActuaLitté
"Je croyais écrire cette histoire pour mon père, alors que c'était l'inverse : cette histoire, il me l'avait offerte. Et chaque fois que j'ouvrirai ces pages, je le retrouverai comme si je tenais son coeur vivant entre mes mains". Quand son père malade le presse d'écrire sur son ancêtre Louis, capitaine des hussards fauché en 1914 dans une charge de cavalerie, Thibault de Montaigu ne sait pas encore quel secret de famille cache cette mort héroïque. Ni pourquoi elle résonne étrangement avec le destin de son propre père qui décline de jour en jour. La course contre la montre qu'il engage alors pour remonter le passé se mue en une enquête bouleversante où se succèdent personnages proustiens et veuves de guerre, amants flamboyants et épouses délaissées. Thibault de Montaigu nous raconte une lignée hantée par la gloire et l'honneur. Mais aussi ce qu'il reste d'amour et de courage dissimulés dans le coeur des hommes. Interprétation humaine

Par Thibault de Montaigu, Thibault Montaigu
Chez Audiolib

|

Auteur

Thibault de Montaigu, Thibault Montaigu

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

Coeur

Thibault de Montaigu, Thibault Montaigu

Paru le 15/10/2025

336 pages

Audiolib

25,50 €

9791035418854
