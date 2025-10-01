Le Père Noël est en retard

Le Père Noël est bien embêté. Le petit chien qu'il devait offrir à Lucas vient de sauter du traîneau et s'est sauvé dans la nuit. " Pas question d'aller le chercher, annoncent les lutins. Nous sommes déjà très en retard ! ". " Pas question de le laisser ! " réplique le Père Noël, bien déterminé à partir à sa recherche. Mais est-ce qu'ils arriveront à temps pour finir la tournée de cadeaux... Un magnifique album sur la détermination et la joie de recevoir ce que l'on a tant espéré.