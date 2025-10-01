Inscription
Le Père Noël est en retard

Agnès de Lestrade, Elisa Paganelli

Le Père Noël est bien embêté. Le petit chien qu'il devait offrir à Lucas vient de sauter du traîneau et s'est sauvé dans la nuit. " Pas question d'aller le chercher, annoncent les lutins. Nous sommes déjà très en retard ! ". " Pas question de le laisser ! " réplique le Père Noël, bien déterminé à partir à sa recherche. Mais est-ce qu'ils arriveront à temps pour finir la tournée de cadeaux... Un magnifique album sur la détermination et la joie de recevoir ce que l'on a tant espéré.

Agnès de Lestrade, Elisa Paganelli
Chez Lito

Auteur

Agnès de Lestrade, Elisa Paganelli

Editeur

Lito

Genre

Histoires et contes de Noël

Le Père Noël est en retard

Agnès de Lestrade, Elisa Paganelli

Paru le 01/10/2025

24 pages

Lito

12,00 €

9782244432151
