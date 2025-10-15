Le premier poche collector de la reine du polar français Je suis un idiot, un imbécile, un crétin. Léonard n'est pas comme les autres et il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Léo le triso. Léonard le bâtard. Pour échapper à ce refrain cruel, il rêve de disparaître. Loin d'ici. A Glen Affric. Mais les rêves de certains sont voués à finir en cauchemars... A propos de l'autrice Karine Giebel est l'autrice de plusieurs romans primés dont le prix SNCF du polar et le prix Polar francophone du festival de Cognac. Ses livres se sont vendus à plus de deux millions d'exemplaires à ce jour et sont traduits dans une douzaine de langues. "Un thriller psychologique sur la différence et l'amitié. Emotions fortes garanties ! " ELLE " La reine du thriller psychologique brosse un monde sans pitié, régi par la cruauté et l'intolérance. Un sommet d'émotion. " Yolaine de Chanaud, Le Parisien Week-end " Un thriller psychologique à vous arracher des larmes. " Julie Malaure, Le Point " Un roman poignant sur la différence et l'injustice. " Marina Carrère d'Encausse, Notre Temps " Une figure majeure du polar. " François Lestavel, Paris Match " Un thriller qui nous glace autant qu'il nous émeut. " Femme Actuelle