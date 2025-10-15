Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Une nouvelle ère

Corinna Gepner, Anne Jacobs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Par l'autrice de La Villa aux étoffes, une saga familiale captivante autour d'un café emblématique dans l'après-Seconde Guerre mondiale Wiesbaden, 1945. Avec la fin de la guerre, le célèbre Café Engel renaît de ses cendres. Hilde rêve de lui rendre son éclat mais, entre retrouvailles troublantes, secrets de famille et amours contrariés, son destin est loin d'être tracé. Traduit de l'allemand par Corinna Gepner A propos de l'autrice L'autrice, dont on ignore le véritable nom, a écrit de nombreux romans sous pseudonyme. Avec La Villa aux étoffes, paru sous celui d'Anne Jacobs, elle a été propulsée au rang d'écrivaine best-seller, en Allemagne et à l'international. "Ce roman choral est un vrai bijou". Lectrice Babelio

Par Corinna Gepner, Anne Jacobs
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Corinna Gepner, Anne Jacobs

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature Allemande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une nouvelle ère par Corinna Gepner, Anne Jacobs

Commenter ce livre

 

Une nouvelle ère

Anne Jacobs trad. Corinna Gepner

Paru le 15/10/2025

512 pages

HarperCollins France

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033917090
9791033917090
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.