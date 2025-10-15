Une nouvelle ère

Par l'autrice de La Villa aux étoffes, une saga familiale captivante autour d'un café emblématique dans l'après-Seconde Guerre mondiale Wiesbaden, 1945. Avec la fin de la guerre, le célèbre Café Engel renaît de ses cendres. Hilde rêve de lui rendre son éclat mais, entre retrouvailles troublantes, secrets de famille et amours contrariés, son destin est loin d'être tracé. Traduit de l'allemand par Corinna Gepner A propos de l'autrice L'autrice, dont on ignore le véritable nom, a écrit de nombreux romans sous pseudonyme. Avec La Villa aux étoffes, paru sous celui d'Anne Jacobs, elle a été propulsée au rang d'écrivaine best-seller, en Allemagne et à l'international. "Ce roman choral est un vrai bijou". Lectrice Babelio