Les sorcières et la forêt magique

Il était une fois, une Forêt magique qui se cachait au coeur d'un lointain pays. Depuis une éternité, six sorcières y régnaient : Pétochu créait les contes de fées, Glapanouille s'occupait de la vie des animaux, Bisquerage inventait les couleurs, Verdegris prenait soin des plantes et Zéphyrine parlait avec la lune. La sixième sorcière, l ? horrible Malifiole, n'avait aucun des talents des autres sorcières, à part celui d'être affreusement méchante et jalouse. Mais elle avait un but et un seul : devenir reine de la Forêt magique.