Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Les sorcières et la forêt magique

Joëlle Dreidemy, Christine Palluy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il était une fois, une Forêt magique qui se cachait au coeur d'un lointain pays. Depuis une éternité, six sorcières y régnaient : Pétochu créait les contes de fées, Glapanouille s'occupait de la vie des animaux, Bisquerage inventait les couleurs, Verdegris prenait soin des plantes et Zéphyrine parlait avec la lune. La sixième sorcière, l ? horrible Malifiole, n'avait aucun des talents des autres sorcières, à part celui d'être affreusement méchante et jalouse. Mais elle avait un but et un seul : devenir reine de la Forêt magique.

Par Joëlle Dreidemy, Christine Palluy
Chez Lito

|

Auteur

Joëlle Dreidemy, Christine Palluy

Editeur

Lito

Genre

Mondes merveilleux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les sorcières et la forêt magique par Joëlle Dreidemy, Christine Palluy

Commenter ce livre

 

Les sorcières et la forêt magique

Joëlle Dreidemy, Christine Palluy

Paru le 01/10/2025

96 pages

Lito

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782244400815
9782244400815
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.