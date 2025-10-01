Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Cherche et trouve le chat du professeur…

Nadine Debertolis, Aurora Cacciapuoti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mais où est donc passé Perlipopette, le chat du professeur Chaudron ? Et comment un orang-outan, le Grand Méchant Loup, un pirate, un tyrannosaure, un chevalier, un extraterrestre, un crocodile, une girafe et une fée se sont retrouvés ensemble ? Pour le découvrir, passe d'un univers magique à l ? autre en compagnie d'Alice et Martin, et amuse-toi à tous les retrouver ! Un livre avec un cherche et trouve entre les lignes d'une histoire amusante !

Par Nadine Debertolis, Aurora Cacciapuoti
Chez Lito

|

Auteur

Nadine Debertolis, Aurora Cacciapuoti

Editeur

Lito

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cherche et trouve le chat du professeur… par Nadine Debertolis, Aurora Cacciapuoti

Commenter ce livre

 

Cherche et trouve le chat du professeur…

Nadine Debertolis, Aurora Cacciapuoti

Paru le 01/10/2025

32 pages

Lito

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782244400624
9782244400624
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.