Cherche et trouve le chat du professeur…

Mais où est donc passé Perlipopette, le chat du professeur Chaudron ? Et comment un orang-outan, le Grand Méchant Loup, un pirate, un tyrannosaure, un chevalier, un extraterrestre, un crocodile, une girafe et une fée se sont retrouvés ensemble ? Pour le découvrir, passe d'un univers magique à l ? autre en compagnie d'Alice et Martin, et amuse-toi à tous les retrouver ! Un livre avec un cherche et trouve entre les lignes d'une histoire amusante !