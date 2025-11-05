Inscription
#Essais

Noël

Stéphanie Ledu, Line Hachem

ActuaLitté
Noël est sans doute la fête préférée des enfants ! Voici le " Mes p'tits docs " idéal pour comprendre d'où vient cette fête et comment on la célèbre ici et ailleurs. "Mes p tits docs" , la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. L'histoire de Noël dans le monde Entre histoire, légendes, religion et traditions, ce " Mes p'tits docs " explique les origines et les coutumes de cette belle période de l'année, en France mais aussi ailleurs dans le monde (aux Etats-Unis, dans les pays scandinaves ou en Italie). Pour retrouver les moments clés de cette période Du sapin que l'on décore aux marchés de Noël, en passant par le calendrier de l'avent ou les menus de fête : l'enfant retrouvera toutes les étapes et les détails de cette période de l'année que l'on aime tant.

Par Stéphanie Ledu, Line Hachem
Chez Editions Milan

|

Auteur

Stéphanie Ledu, Line Hachem

Editeur

Editions Milan

Genre

Vie de famille

Noël

Stéphanie Ledu, Line Hachem

Paru le 05/11/2025

29 pages

Editions Milan

7,90 €

ActuaLitté
9782408061029
