#Imaginaire

Necronomicon

Philippe Touboul, Simon

ActuaLitté
"Ceci est le témoignage de tout ce que j'ai vu, et de tout ce que j'ai appris. Je dois noter tout ce que je peux à propos des horreurs qui hantent le monde extérieur. Et si je ne parviens pas à achever ma tâche, servez-vous de ce que vous trouverez ici pour découvrir le reste, car le temps est compté et l'humanité ne sait pas quelles calamités sont sur le point de s'abattre sur elle. QUE LES DIEUX VOUS ACCORDENT DE MOURIR AVANT QUE LES GRANDS ANCIENS REGNENT DE NOUVEAU SUR LA TERRE ! " Cet avertissement n'est pas à prendre à la légère. Vous tenez entre vos mains l'édition ultime du terrible Necronomicon, le livre occulte auquel H. P. Lovecraft fait référence à travers toute son oeuvre. Après presque un siècle de spéculations sur son existence, des découvertes effroyables ne laissent plus de place au doute : le Necronomicon existe. Vous trouverez dans ce recueil inédit en France : Les Noms morts : l'histoire secrète du Necronomicon dans tous ses détails, les origines de l'ouvrage maudit et les circonstances de sa découverte et de son édition. Le Necronomicon : la traduction fidèle et intégrale. Le Livre de sorts du Necronomicon : un grimoire pour pratiquer les sciences occultes... à vos risques et périls. Les Portes du Necronomicon : un document qui permet d'en savoir davantage sur les origines des différents rituels décrits dans le Necronomicon et sur les précautions à prendre. Un guide essentiel. Un cahier d'illustrations couleur inspirées par le Necronomicon. Une édition exceptionnelle et indispensable pour tous ceux qui sont prêtsà découvrir ce qui n'aurait jamais dû être rêvé.

Philippe Touboul, Simon
Chez Bragelonne

|

Auteur

Philippe Touboul, Simon

Editeur

Bragelonne

Genre

Terreur

Necronomicon

Simon trad. Philippe Touboul

Paru le 15/10/2025

888 pages

Bragelonne

45,00 €

ActuaLitté
9791028141516
© Notice établie par ORB
