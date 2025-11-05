Inscription
#Roman francophone

Punks

John Keene, Stéphane Vanderhaeghe

ActuaLitté
"Ce doux bruissement entre les oreilles, tels des emballages de bonbon qui fondent vers le sol : les souvenirs". Poème après poème, John Keene nous entraîne à sa suite, de Boston à Los Angeles, et dissémine les coordonnées d'une carte alternative des Etats- Unis et de ses désirs. Jetant des ponts entre plusieurs époques et générations, il convoque une kyrielle de voix : des personnalités de l'histoire américaine comme des personnages appartenant à sa généalogie personnelle, amis ou amants. Il rend ainsi visible tout un univers, celui d'une Amérique queer, naviguant entre séduction, amour et deuil, où l'on devine à l'arrière-plan l'ombre inquiétante tendue par l'épidémie du sida. Tendre et brutal à la fois, "Punks" est un hymne aux amours noires et homosexuelles, à la force du désir, mais aussi à la puissance érotique de la langue.

Par John Keene, Stéphane Vanderhaeghe
Chez Cambourakis

|

Auteur

John Keene, Stéphane Vanderhaeghe

Editeur

Cambourakis

Genre

Poésie

Punks

John Keene trad. Stéphane Vanderhaeghe

Paru le 05/11/2025

Cambourakis

20,00 €

ActuaLitté
9782386690679
