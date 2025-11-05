Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Oh dangun t4

Gyuntak Lee

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Gyunwoo et ses alliés n'ont plus le choix : ils doivent tout risquer pour délivrer Narae, retenue captive par l'énigmatique et redoutable Dokkaebi. Mais chaque pas vers la liberté révèle de nouveaux pièges et dévoile des vérités longtemps enfouies. Peu à peu, l'histoire de Dokkaebi émerge, aussi sombre que déchirante... Pendant ce temps, Pungbaek, le mystérieux collecteur de Chardonards, se dévoile enfin, et ses véritables intentions jettent une nouvelle ombre inquiétante. Entre trahisons, révélations et ennemis surgis de l'ombre, le combat s'intensifie et les personnages se révèlent toujours aussi déjantés !

Par Gyuntak Lee
Chez K-Dream

|

Auteur

Gyuntak Lee

Editeur

K-Dream

Genre

Manga

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oh dangun t4 par Gyuntak Lee

Commenter ce livre

 

Oh dangun t4

Gyuntak Lee

Paru le 05/11/2025

176 pages

K-Dream

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386560187
9782386560187
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.