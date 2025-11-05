Oh dangun t4

Gyunwoo et ses alliés n'ont plus le choix : ils doivent tout risquer pour délivrer Narae, retenue captive par l'énigmatique et redoutable Dokkaebi. Mais chaque pas vers la liberté révèle de nouveaux pièges et dévoile des vérités longtemps enfouies. Peu à peu, l'histoire de Dokkaebi émerge, aussi sombre que déchirante... Pendant ce temps, Pungbaek, le mystérieux collecteur de Chardonards, se dévoile enfin, et ses véritables intentions jettent une nouvelle ombre inquiétante. Entre trahisons, révélations et ennemis surgis de l'ombre, le combat s'intensifie et les personnages se révèlent toujours aussi déjantés !