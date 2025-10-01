Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Un chat matin, midi et soir

Diane Durocher, Syou Ishida

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Moe n'aurait jamais imaginé qu'en franchissant la porte de la Clinique psychologique Nakagyô, à Kyôto, elle se verrait prescrire... un chat ! C'est pourtant le remède que le docteur Nike, secondé par son infirmière Chitose, donne à cette jeune femme de vingt ans à peine, inquiète à l'idée de perdre l'homme qu'elle aime. Kotetsu, un chat du Bengale, demande beaucoup d'attention. Parviendra-t-il à la détourner de ses angoisses et à lui redonner le sourire ? Comme Moe, d'autres patients feront l'expérience de cette thérapie inédite, et trouveront peut-être en Shasha, petite boule de poils sautillante, ou Madame Michiko, aussi moelleuse et réconfortante qu'un mochi, le baume qui guérira leurs blessures. Après Chats sur ordonnance, le nouveau best-seller de Syou Ishida met en lumière la complicité et la force du lien unique entre les félins et les humains. A propos de Chats sur ordonnance : "Une charmante ode à nos amis félins". Le Parisien Dimanche "Les adeptes de ronron-thérapie se jetteront sur Chats sur ordonnance de Syou Ishida". Version Femina

Par Diane Durocher, Syou Ishida
Chez Albin Michel

|

Auteur

Diane Durocher, Syou Ishida

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature japonaise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un chat matin, midi et soir par Diane Durocher, Syou Ishida

Commenter ce livre

 

Un chat matin, midi et soir

Syou Ishida trad. Diane Durocher

Paru le 01/10/2025

300 pages

Albin Michel

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226500090
9782226500090
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.