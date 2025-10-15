Ce livre aborde en douceur les thèmes de la parentalité, de la différence, et de l'inclusion à travers l'histoire de Marcel, né avec les pieds palmés et un chromosome en plus. "Comme un poisson-fleur" propose d'aller au-delà de la terminologie médicale et des préjugés qui l'accompagnent parfois pour découvrir Marcel, ses émotions et celles de ses parents, leur vie de tous les jours. En couleur et en gris, parce que tout parcours est fait de hauts et de bas, Julia Sorensen nous offre une balade poétique entre siestes, chromosomes et hautes herbes, au fil de l'ordinaire.