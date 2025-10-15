Inscription
#Album jeunesse

Comme un poisson-fleur

Julia Sørensen

ActuaLitté
Ce livre aborde en douceur les thèmes de la parentalité, de la différence, et de l'inclusion à travers l'histoire de Marcel, né avec les pieds palmés et un chromosome en plus. "Comme un poisson-fleur" propose d'aller au-delà de la terminologie médicale et des préjugés qui l'accompagnent parfois pour découvrir Marcel, ses émotions et celles de ses parents, leur vie de tous les jours. En couleur et en gris, parce que tout parcours est fait de hauts et de bas, Julia Sorensen nous offre une balade poétique entre siestes, chromosomes et hautes herbes, au fil de l'ordinaire.

Par Julia Sørensen
Chez Askip

|

Auteur

Julia Sørensen

Editeur

Askip

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Comme un poisson-fleur

Julia Sørensen

Paru le 15/10/2025

48 pages

Askip

18,00 €

ActuaLitté
9782970157120
© Notice établie par ORB
