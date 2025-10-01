Histoire de france au feminin

La nouvelle édition augmentée du best-seller qui n'a pas fini de faire parler d'elleS ! Cette bande dessinée retrace toute l'histoire de France, des hypothèses sur le rôle des femmes pendant la préhistoire aux luttes contemporaines de sororité post-#metoo. Chloé et Jules, deux jeunes ados, questionnent Mamina, leur grand-mère vive et féministe, sur la place des femmes dans l'histoire. Le scénario précis et très accessible de Sandrine Mirza, excellente vulgarisatrice est mis en scène par les dessins expressifs de Blanche Sabbah, artiste influenceuse et militante féministe, à la portée des pré-ados comme des adultes de toutes les générations. Des planches inédites en fin d'album racontent l'aventure unique de cet album, mais aussi les événements récents qui sont en train de bouleverser l'histoire des femmes : l'inscription de l'IGV dans la consitution, la prise de parole de Judith Godrèche, le courage de Gisèle Pélicot, les révélations sur l'abbé Pierre... Un livre événement, un livre essentiel !