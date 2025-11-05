Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le tribunal de la honte

Rémy Bijaoui

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En juin 1941, après l'attaque de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie, les communistes français rejoignent la Résistance. Quelques semaines plus tard, le 13 août, lors d'une manifestation communiste contre l'armée allemande, deux militants sont arrêtés, puis fusillés. En réaction, un jeune militant, Pierre Georges, futur colonel Fabien, abat un aspirant de la Kriegsmarine à la station de métro Barbès. Dans l'urgence, le gouvernement de Vichy met en place une loi d'exception rétroactive pour faire juger par un tribunal spécial, à grand renfort de procédures expéditives, six personnes détenues qui n'ont rien à voir avec l'attentat. L'objectif est de satisfaire l'armée allemande, qui considère que la mort d'un de ses hommes exige en expiation le sang de six Français. A Paris, le major Beumelburg estime que les exécutions ordonnées par la justice française auront plus d'effet que des représailles allemandes, selon une tactique pernicieuse consistant à faire endosser au maximum par l'Etat français les tâches de la répression la plus extrême. Et ce sous la menace de procéder à l'exécution d'une centaine d'otages. L'histoire de ce " tribunal de la honte " est celle de la section spéciale de Paris, chargée de juger ces six hommes, communistes et juifs, dont trois furent condamnés à mort et exécutés sans aucun recours. On y découvre les mécanismes institutionnels de ce coup de force qui conduisit des magistrats français à accepter l'inacceptable, commettant ce qu'il est convenu d'appeler un crime judiciaire. Cinquante ans après l'ouvrage d'Hervé Villeré adapté au cinéma par Costa-Gavras, Rémy Bijaoui, avocat émérite et écrivain, projette ici, grâce à de nombreuses archives inédites, un regard neuf sur " l'affaire de la section spéciale de Paris " .

Par Rémy Bijaoui
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Rémy Bijaoui

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le tribunal de la honte par Rémy Bijaoui

Commenter ce livre

 

Le tribunal de la honte

Rémy Bijaoui

Paru le 19/11/2025

248 pages

Nouveau monde Editions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380947588
9782380947588
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.