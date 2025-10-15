Inscription
#Imaginaire

Magiciennes dentelées

Jean-François Thomas

ActuaLitté
Il est question d'implantations humaines sur des exoplanètes situées dans quelques galaxies lointaines. Cela peut bien se passer, ou pas... Et puis, parfois, ce sont les extraterrestres qui nous rendent visite. Heureusement, le Professeur Challenger, invention géniale d'Arthur Conan Doyle, repris ici par l'auteur dans une suite audacieuse à ses aventures, veille au grain terrestre. En tout, ce sont dix nouvelles (et trois poèmes étonnants) qui rendent compte du talent de conteur de Jean-François Thomas, entre horreur cosmique et humour terrestre.

Par Jean-François Thomas
Chez Hélice Hélas Editeur

Auteur

Jean-François Thomas

Editeur

Hélice Hélas Editeur

Genre

Science-fiction

Magiciennes dentelées

Jean-François Thomas

Paru le 15/10/2025

292 pages

Hélice Hélas Editeur

22,00 €

ActuaLitté
9782940700899
