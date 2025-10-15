Magiciennes dentelées

Il est question d'implantations humaines sur des exoplanètes situées dans quelques galaxies lointaines. Cela peut bien se passer, ou pas... Et puis, parfois, ce sont les extraterrestres qui nous rendent visite. Heureusement, le Professeur Challenger, invention géniale d'Arthur Conan Doyle, repris ici par l'auteur dans une suite audacieuse à ses aventures, veille au grain terrestre. En tout, ce sont dix nouvelles (et trois poèmes étonnants) qui rendent compte du talent de conteur de Jean-François Thomas, entre horreur cosmique et humour terrestre.