#Roman graphique

Détroit Roma

Joseph Boni, Elene Usdin, Boni

ActuaLitté
Détroit 2015. A bord d'une vieille Ford Galaxy, deux jeunes filles traversent une Amérique en déclin, du Nord au Sud. Fuyant Détroit, leur ville natale, elles roulent jusqu'à Rome, en Géorgie, pâle copie de la cité antique. Un road-trip aussi mystérieux qu'imprégné de sens. Pour Becki, il s'agit de remonter la route des esclaves, ses ancêtres. Pour Summer, de rendre hommage aux racines italiennes de sa mère, Gloria. Sur la route, Becki gratte dans ses carnets de dessins déjà noircis par leur histoire, leurs drames quotidiens et leur amitié chaotique. Au fil des croquis, des kilomètres avalés et des confidences, les deux amies délieront les secrets de famille qui ont noué leur destin, bien avant leur naissance.

Par Joseph Boni, Elene Usdin, Boni
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Joseph Boni, Elene Usdin, Boni

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Romans graphiques

Détroit Roma

Joseph Boni, Elene Usdin, Boni

Paru le 05/11/2025

368 pages

Sarbacane Editions

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782377319145
© Notice établie par ORB
