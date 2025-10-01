La princesse qui pue qui pete - contes modernes pour filles

Le recueil à succès de retour pour les fêtes ! Castille n'est pas une princesse ordinaire. Les bals au château, les princes charmants, les armées de couturières, pour elle c'est un vrai calvaire ! Ce qu'elle préfère, c'est passer ses journées avec Armand, le fils du fermier, à courir partout, s'occuper des porcelets, et faire des concours de pets. Au diable tous ceux qui pensent autrement : avec son fort caractère, Castille n'a aucun mal à prouver qu'une princesse qui mange avec les doigts, pue et pète parfois, c'est aussi très bien comme ça ! Trois aventures avec de la dentelle, quelques petits prouts... et une bonne dose de liberté ! Ce recueil contient 3 histoires : La princesse qui pue qui pète - La princesse qui pue qui pète et le prince pas très charmant - La princesse qui pue qui pète et Cunégonde l'insupportable