Le Père Noël ne fait pas de cadeaux

Depuis trois ans, chaque année, dans la nuit du 24 au 25 décembre, un tueur mystérieux qu'on surnomme le "Père Noël" , dépose un cadavre supplicié au pied du sapin municipal. Et pour la quatrième année, une OPJ à la carrière en berne se met en planque dans le froid et la neige, pour tenter d'arrêter le monstre en costume rouge et à la barbe blanche qui met en échec la police. Personne ne la croit capable de résoudre l'affaire. Il faudrait un miracle ! Toute l'histoire se déroule d'année en année lors de cette date de Noël... L'enquêtrice, commissaire au SRPJ, Agathe Moser entretient des relations épouvantables avec ses supérieurs ou ses hommes, on lui reproche de ne faire preuve d'aucune rigueur et professionnalisme dans ses enquêtes. Toujours au bord de se faire mettre à pied, Agathe réussit pourtant au final à arrêter les criminels. Mais cette fois, à quel prix ? Et si c'était celui de sa propre vie ? Enigme entêtante et suspense entretenu jusqu'à la fin, Bruno Lecigne s'associe à un nouveau talent du polar franco-écossais, Paula Murphy.