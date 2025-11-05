Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Le Père Noël ne fait pas de cadeaux

Bruno Lecigne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis trois ans, chaque année, dans la nuit du 24 au 25 décembre, un tueur mystérieux qu'on surnomme le "Père Noël" , dépose un cadavre supplicié au pied du sapin municipal. Et pour la quatrième année, une OPJ à la carrière en berne se met en planque dans le froid et la neige, pour tenter d'arrêter le monstre en costume rouge et à la barbe blanche qui met en échec la police. Personne ne la croit capable de résoudre l'affaire. Il faudrait un miracle ! Toute l'histoire se déroule d'année en année lors de cette date de Noël... L'enquêtrice, commissaire au SRPJ, Agathe Moser entretient des relations épouvantables avec ses supérieurs ou ses hommes, on lui reproche de ne faire preuve d'aucune rigueur et professionnalisme dans ses enquêtes. Toujours au bord de se faire mettre à pied, Agathe réussit pourtant au final à arrêter les criminels. Mais cette fois, à quel prix ? Et si c'était celui de sa propre vie ? Enigme entêtante et suspense entretenu jusqu'à la fin, Bruno Lecigne s'associe à un nouveau talent du polar franco-écossais, Paula Murphy.

Par Bruno Lecigne
Chez Editions i

|

Auteur

Bruno Lecigne

Editeur

Editions i

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Père Noël ne fait pas de cadeaux par Bruno Lecigne

Commenter ce livre

 

Le Père Noël ne fait pas de cadeaux

Bruno Lecigne

Paru le 05/11/2025

80 pages

Editions i

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376501725
9782376501725
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.