#Essais

L'urgence du politique

Jean-Pierre Delange, Daniel Tanguay, Pierre Manent

Pierre Manent est un des rares philosophes contemporains à assumer "l'urgence du politique" et à porter dans le débat public sa critique singulière de la religion des Droits de l'Homme, le futur incertain de l'Union européenne, la critique des contempteurs de la nation et sa promotion d'une dynamique catholique dans le champ de la réflexion et de l'action politique. L'objet du présent ouvrage, fruit d'une série de contributions à des tables rondes organisées au Collège des Bernardins en mai 2024, est de rassembler et de proposer une série d'approches des positions récentes de Pierre Manent. Avec des contributions de Rémi Brague, Benjamin Brice, Maxence Brischoux, Alexis Carré, Jean-Pierre Delange, Giulio De Ligio, Ralph Hancock, Adrien Louis, Agnès Louis, Daniel J. Mahoney, Jean-Yves Pranchère, Philippe Raynaud, Daniel Tanguay et Pierre Manent.

Par Jean-Pierre Delange, Daniel Tanguay, Pierre Manent
Chez Armand Colin

|

Auteur

Jean-Pierre Delange, Daniel Tanguay, Pierre Manent

Editeur

Armand Colin

Genre

Sciences politiques

L'urgence du politique

Jean-Pierre Delange, Daniel Tanguay

Paru le 01/10/2025

276 pages

Armand Colin

22,00 €

9782200642136
